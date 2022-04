Można wylicytować kawałek Księżyca. Za szczyptę jego pyłu trzeba będzie wyłożyć miliony

Te konkretne próbki pyłu księżycowego to próbki awaryjne, pobrane pospiesznie i bez należytej staranności. Armstrong miał za zadanie zebrać nieco księżycowego pyłu natychmiast po wylądowaniu. Amerykańskiej agencji kosmicznej zależało, by astronauci wrócili z jakimkolwiek fragmentem Księżyca do badań. Natychmiastowe pobranie byle jakich próbek miało na celu zabezpieczenie się przed sytuacją, w której na skutek nieprzewidzianego zdarzenia załoga Apollo 11 musiałaby się ewakuować na księżycową orbitę - bez niczego do zbadania na pokładzie.