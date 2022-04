Balonem w kosmos w pełnym luksusie. Tak będzie wyglądała twoja kabina

Mowa tutaj oczywiście o startupie Space Perspective, który już wkrótce chce zaoferować spokojne loty w kosmos balonem. Ok, tutaj poprawka, kosmos w tym przypadku jest jedynie umowny. Balon bowiem wznosi się podczas lotu na wysokość maksymalnie 35 kilometrów, skąd do granicy kosmosu (100 km) jest jeszcze całkiem daleko. Nie zmienia to jednak faktu, że lot w luksusowej kabinie na wysokości 35 kilometrów po prostu musi być kosmicznym doznaniem.