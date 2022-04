Netflix czy piractwo? Ja wybieram trzecią drogę: pełne półki

Być może żyję już w baumanowskiej retropii, bezpiecznym miejscu, w którym układam przeszłość tak, jak mi się to podoba, wybierając to, co najlepsze dla mnie. W końcu przyszłość jest niepewna i raczej ponura. Lepiej ponownie odkrywać to, co było, dając się zaskoczyć tym, że teraz patrzy się na dawne dzieła przez pryzmat dorosłości.