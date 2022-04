Najlepsze aplikacje randkowe podobne do Tindera

Wielu uważa Badoo za najlepszą aplikacją randkową podobną do Tindera. Badoo swą popularność pośród aplikacji randkowych zawdzięcza możliwości jednoznacznego zdefiniowania tego czego oczekujemy od relacji - niezobowiązującego randkowania, gotowości do stałego związku czy po prostu rozmowy. Badoo posiada również znany z Tindera system przesuwania w lewo/prawo oraz system filtrowania wiadomości potencjalnie niemiłych lub niepokojących, dzięki czemu Badoo nadaje się idealnie do znalezienia tej jedynej osoby spośród 370 milionów użytkowników w 190 krajach. Badoo jest bezpłatną aplikacją do randkowania, jednak posiada on dodatkowe funkcje, w tym filtr anty-scamowy w ramach płatnej subskrypcji.