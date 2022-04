Najdroższe komputery 2022 r. Co byś kupił, gdyby pieniądze nie grały roli?

Dla znakomitej większości ludzi najdroższe komputery sensu jednak nie mają, a to za sprawą zjawiska, które nazywamy "prawem malejących zwrotów”. Innymi słowy, przychodzi moment, w którym dodawanie coraz mocniejszych i coraz droższych podzespołów do komputera przynosi coraz to mniejsze korzyści. I może się okazać, że gdy postawimy obok siebie komputer za 15 i za 30 tys. zł, to ten dwukrotnie droższy wcale nie będzie dwukrotnie lepszy. Większość ludzi mimo wszystko musi liczyć się z pieniędzmi, więc dla nich najdroższe komputery pozostaną jedynie ciekawostką i obiektem westchnień i... nie ma w tym nic złego. Bo realistycznie rzecz ujmując - po co wydawać krocie na najdroższy komputer, skoro można wydać znacznie mniej i nadal cieszyć się ultra potężną maszyną?