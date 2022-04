Ten robak ma kły z metalu i sam je wyhodował. Oto morski Terminator

Choć brzmi to absurdalnie, te niewielkie robaki żyjące przy dnie morskim wyposażone są w unikalny zestaw kłów, którymi sieją postrach wśród wszystkich innych organizmów w ich otoczeniu. Nie dość, że ich kły wbijające się w ciało ofiary wyposażone są w trujący jad, to same zęby tego niepozornego zwierzęcia są wykonane z metalu.