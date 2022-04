Tak jak trzecią część cyklu od Rockstara, którą wydał bezpośrednio Take-Two, przeszła nieco bez echa, tak Max Payne i Max Payne 2: The Fall of Max Payne od Remedy Entertainment mają już status kultowych. Wydawcą pierwszej i drugiej odsłony były odpowiednio Gathering of Developers oraz wspomniany Rockstar.