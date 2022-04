Poza tym gra obfituje w inne elementy do odkrywania. W czasie etapów zbieramy klocki-monety, minizestawy LEGO, ale przede wszystkim nowe postaci. Każda z grup postaci ma swoje unikalne umiejętności i bronie, przez co pozwala dojść w inne miejsca na mapach, czy odblokować inne zadania poboczne. Postaci można zmieniać w prawie każdym momencie gry (pomijając najważniejsze, kluczowe dla fabuły fragmenty), przy czym twórcy dają dowolność w przeskakiwaniu postaciami pomiędzy trylogiami. Co więcej, po zakończeniu danej misji fabularnej można wrócić do każdej lokacji w trybie gry otwartej, by na spokojnie pozbierać wszystkie znajdźki.