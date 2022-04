O utworzeniu się na powierzchni Słońca swoistego kanionu ognia poinformował właśnie zajmujący się analizowaniem pogody kosmicznej portal Space Weather. To właśnie z tego miejsca na powierzchni Słońca najpierw w niedzielę 3 kwietnia, a następnie w poniedziałek 4 kwietnia zostały wyrzucone dwa potężne włókna plazmy, co z kolei spowodowało uwolnienie silnych strumieni wiatru słonecznego, który aktualnie zmierza w kierunku Ziemi i za kilka godzin może zaburzyć pole magnetyczne naszej planety powodując burzę geomagnetyczną. Plazma z niedzielnego koronalnego wyrzutu masy (CME, ang. coronal mass ejection) powinna dotrzeć do Ziemi ok. godziny 14:00 polskiego czasu w środę. Jak na razie nie wiadomo czy plazma z poniedziałkowego CME zmierza dokładnie w kierunku Ziemi, a tym samym czy wpłynie na naszą pogodę kosmiczną.