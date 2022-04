Teraz jednak naukowcy analizujący skład chemiczny trzech różnych meteorytów, które dotarły na powierzchnię Ziemi, wykorzystując nowatorskie techniki badawcze wcześniej wykorzystywane jedynie do badań genetycznych i farmaceutycznych byli w stanie odkryć w nich także wszystkie piramidyny. Poziom dokładności takich badań jest od 10 do 100 razy wyższy od wszystkich metod wcześniej wykorzystywanych do poszukiwania piramidyn. Można zatem powiedzieć, że wszystkie elementy niezbędne do powstania cząsteczek DNA i RNA można znaleźć w przestrzeni kosmicznej.