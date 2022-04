Nie istnieje coś takiego, jak DPD Dostawa na WhatsApp. Uważaj na przekręt i wyłudzanie pieniędzy

Przedsiębiorstwa świadczące swoje usługi w cyberprzestrzeni chętnie wychodzą naprzeciw swoim potencjalnym klientom, starając się integrować z platformami innych przedsiębiorstw. Czatboty, rozszerzenia do Map Google czy popularnych komunikatorów mają skrócić drogę realizacji tych usług, by od klienta była wymagana jak najmniejsza fatyga. Wszak niejednokrotnie to wygoda obsługi decyduje o tym, że klient wybierze tę, a nie inną usługę.