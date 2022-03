Naukowcy nie są pewni co tak naprawdę jest ciekawszym obiektem do badania - zderzenia czarnych dziur czy też struktura cienkich dysków gazowych wokół supermasywnych czarnych dziur. Teraz okazało się, że mamy do czynienia ze zderzeniami wielu czarnych dziur w dyskach gazowych. To z kolei oznacza, że w najbliższych latach naukowcy będą uważnie przyglądać się takim obiektom i z pewnością odkrywać kolejne zderzenia czarnych dziur, szczególnie kiedy do pracy wejdą detektory fal grawitacyjnych pozwalające rejestrować zderzenia mniejszych obiektów. Wszechświat bezustannie faluje, wystarczy go dobrze posłuchać.