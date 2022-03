Dziś w Księżyc uderzy rakieta z Ziemi. Nie wiadomo, czyj kosmiczny szmelc zaśmieci Srebrny Glob

Od kilku tygodni wszak trwa festiwal zgadywanek, zaprzeczeń i potwierdzeń tożsamości obiektu. Wiadomo, że najprawdopodobniej jest to górny człon rakiety, który w przeszłości wyniósł w kierunku Księżyca jakiegoś satelitę. Pierwotnie podejrzewano, że jest to górny człon rakiety Falcon 9, która wyniosła w 2015 roku satelitę DSCOVR. Bardziej szczegółowe obliczenia wskazały jednak, że akurat ten górny człon rakiety by raczej nie trafił tak daleko. Dodatkowa analiza pozwoliła badaczom ustalić, że jest to fragment chińskiej rakiety. Aby jednak nie było tak łatwo, przedstawiciele chińskiego sektora kosmicznego kilka dni później zaprzeczyli i stwierdzili, iż rzeczony człon rakiety wpadł w ziemską atmosferę rok po starcie.