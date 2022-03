Naukowcy przyznają, że gdziekolwiek nie spojrzą wystarczająco uważnie, tam znajdują planety. Skoro zatem nasza galaktyka Droga Mleczna składa się z 200-400 miliardów gwiazd, to możemy zakładać, że tylko w naszej galaktyce może się znajdować nawet 800 miliardów planet, co jest liczbą wprost przytłaczającą. Oczywiście wśród nich znajdują się zarówno planety gazowe, jak i skaliste, za gorące, za zimne dla życia, nieprzyjazne, bombardowane przez koronalne wybuchy masy, pozbawione atmosfery, pozbawione wody itd. Jeżeli nawet przyjmiemy, że tylko jedna planeta na milion posiada warunki sprzyjające powstaniu życia, to takich planet może być tylko w naszej galaktyce kilkaset tysięcy. Jeżeli na Ziemi życie powstało i nie odpuściło od kilku milionów lat, możliwe, że i na tych planetach jest tak samo. Tutaj niezbędna jest jeszcze jedna ważna informacja - takich galaktyk jak Droga Mleczna we wszechświecie jest kilkaset miliardów. W każdej z nich są setki miliardów planet. Cóż, miejsca na życie we wszechświecie jest aż zaskakująco dużo.