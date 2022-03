Oto rosyjskie latające centrum dowodzenia krajem. Mało kto słyszał o tym samolocie

W przypadku konfliktu nuklearnego między dwoma wrogimi potęgami militarnymi na przeciwko Maxdome’a stanąłby do walki Nightwatch zbudowany na bazie Boeinga 747 niemal dekadę przed swoim rosyjskim odpowiednikiem. Zaglądając do kokpitu można by było stwierdzić, że samolot jest przestarzały, zamiast ściany wyświetlaczy LCD, znajdziemy w jego wnętrzu głównie analogowe zegary. Jak przekonują piloci, jest to jeden z elementów ochrony samolotu przed promieniowaniem EMP. Choć w przeciwieństwie do Iła-80, Nightwatch posiada okna, to jak zapewniają jego konstruktorzy, wszystkie przyrządy są starannie chronione przed impulsami promieniowania elektromagnetycznego.