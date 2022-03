Co to może być? Według źródeł Gurmana Apple może jutro pokazać nowy zewnętrzny monitor, nad którym firma pracuje od miesięcy, a który miał zadebiutować krótko po premierzy najnowszych MacBooków Pro. Mówi się, że może to być Apple Studio Display z rozdzielczością 7K, co zapowiada, że ponownie otrzymamy niezwykle drogi sprzęt skierowany do profesjonalnych zastosowań.