W Garminie Instinct 2 Solar poprawiono też wyświetlacz, ale jeśli ktoś liczył na radykalną zmianę, to srogo się przeliczy. Koperta nadal ma te same wymiary, 45 x 45 mm, a wyświetlacz tę samą średnicę 0,9” i ten sam wyświetlacz pomocniczy w małym okienku. Nadal też nie uświadczymy na nim choć kapki koloru. Garmin podniósł jednak rozdzielczość ze 128 x 128 px do 178 x 178 px. Chciałbym powiedzieć, że to znacząca różnica, ale… no nie, nie jest. To różnica między tanim a drogim kalkulatorem, ale to wciąż kalkulator. Tym niemniej w codziennym użytku ekran jest dość ostry, a co ważniejsze, idealnie widoczny w świetle słonecznym, jak na wyświetlacz MPI przystało. Również podświetlenie nie jest już tak chamsko niebieskie, jak w poprzedniej generacji.