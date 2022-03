CD Projekt RED nie zapomniał o Cyberpunku 2077. Patch 1.52 już dostępny - co nowego?

Cyberpunk 2077 1.52 ucieszy też osoby, którym zablokowało się zadanie Cyberpsycho Sighting: Demons of War podczas przeszukiwania obszaru w poszukiwaniu informacji. Do tego quest o nazwie Epistrophy nie będzie się ponownie pojawiał po jego ukończeniu w dzienniku. Do tego dochodzą liczne inne pomniejsze bugfixy zadań I Fought the, Life During Wartime, Path of Glory, The Information, The Ride i With a Little Help from My Friends.