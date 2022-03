Chcesz kupić drona? Poczekaj. DJI Mavic Mini 3 ma mieć premierę za miesiąc

DJI Mini 2 naprawił główne braki poprzednika, wprowadzając nagrywanie w 4K, zapis zdjęć RAW i przede wszystkim dużo lepszy system łączności z kontrolerem. Jednocześnie cena zauważalnie wzrosła. Dziś DJI Mini 2 w zestawie Fly More Combo (do którego naprawdę opłaca się dopłacić) kosztuje ok. 2800 zł, podczas gdy Mini 1 w wersji Fly More jest o 1000 zł tańszy. W międzyczasie pojawił się też DJI Mini SE, ale jest to de facto Mini 1 pod inną nazwą.