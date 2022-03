Ten rekord jednak za kilka dni przejdzie do historii. Już w niedzielę, 3 kwietnia 2022 r. samolot linii Cathay Pacific wykona lot z Nowego Jorku do Hongkongu. Ta linia już teraz jest jedną z najdłuższych tras lotniczych na świecie. Ze względu jednak na sankcje nałożone na Rosję, trasa musiała zostać nieznacznie zmodyfikowana. Modyfikacje sprawiły, że trasa została wydłużona o nieco ponad 3000 kilometrów i od soboty będzie wynosiła 16668 kilometrów. Tym samym będzie to najdłuższe połączenie pasażerskie na świecie.