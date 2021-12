Ghost of Tsushima trafi na PC. I dobrze, bo gry na wyłączność to nonsens, który musi zniknąć

Jako zatwardziały pececiarz bardzo się cieszę z tej premiery, bo Ghost of Tsushima są jednym z nielicznych tytułów na wyłączność z konsoli Sony, w który naprawdę chciałem zagrać, lecz 1-2 gry to za mało, by specjalnie dla nich kupować konsolę. Niebywale klimatyczna opowieść o samurajach ma w sobie jednak urok, którego (dla mnie) nie ma ani God of War, ani Spider-Man, a co ważniejsze – nie licząc Sekiro nie ma na komputerach osobistych tytułu o zbliżonym klimacie i mechanice. Będzie to więc bardzo wartościowy dodatek do pecetowej biblioteki gier i cieszy fakt, że Sony (prawdopodobnie) zdecydowało się na tak szybkie przeniesienie jednego z najgłośniejszych tytułów z PS4 na pecety.