Samyang AF 24-70 mm f/2.8 FE to najtańszy taki zoom na rynku

Samyang AF 24-70 mm f/2.8 FE wyróżnia się na ich tle pod wieloma względami, nawet na papierze. Sony to niezniszczalny kozak, ale kosztuje ok. 9500 zł. Tamron to dobre i tanie szkło (ok. 3200 zł), ale jednak ma nieco inny zakres ogniskowych. Najbliżej jest Sigma, ale została wyceniona na nieco ponad 5000 zł. Samyang AF 24-70 mm f/2.8 FE ma kosztować 3999 zł.