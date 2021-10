LG OLED G1 jako pierwszy wykorzystuje najnowszą generację paneli OLED, jakimi są OLED Evo. Zapewniają one wyższą niż do tej pory jasność, co zapewnia jeszcze wierniejszą reprodukcję barw i jeszcze wyraźniejszy efekt HDR. Jeżeli komuś nie przeszkadza konieczność zaciemnienia pokoju do filmów – a nie wyobrażam sobie oglądania Dune w jasnym pomieszczeniu – to LG OLED G1 zaoferuje niezrównane wrażenia wizualne. Choć ma też swoje wady. Jego supersmukła konstrukcja sprawia, że system głośników pozostawia wiele do życzenia (w każdym telewizorze zostawia i będę w dalszej części tekstu rekomendował zakup zewnętrznego audio, ale w tym szczególnie). G1 nie można też postawić na szafce RTV – w pudełku znajduje się wyłącznie uchwyt do mocowania na ścianie.