HT-A7000 to nowy sztandarowy soundbar od Sony. Obsługuje zarówno Dolby Atmos, jak i DTS:X. Można rozszerzyć go o opcjonalny subwoofer i satelity. A oprócz tego, jest też kino domowe. Model HT-A9 z 360 Spatial Sound.

Jeżeli chodzi o systemy audio rozszerzające możliwości sprzętu RTV, Sony jest lub powinien być jedną z firm pierwszego wyboru. Od wielu lat japoński koncern produkuje jedne z najlepszych – jeśli nie najlepsze na rynku – soundbary i kina domowe.

Doskonałą ilustracją powyższego jest zaprezentowany cztery lata temu soundbar HT-ST5000, który z przyjemnością subiektywnie oceniam jako najlepszą bezsatelitową grajbelkę na rynku. Z tym większym zainteresowaniem przeczytałem dzisiejszą wiadomość od Sony. HT-ST5000 doczekał się następcy.

HT-A7000 ma być najlepszym soundbarem w ofercie Sony.

Sony HT-A7000 w systemie 7.1.2.

Sony HT-A7000 to soundbar typu 7.1.2. Składa się więc na dwa głośniki skierowane ku górze, dwa skierowane na boki (oba zestawy emitują dźwięk do sufitu i ściany, by te po odbiciu trafiły do słuchacza) oraz pięć przednich. Cały zestaw wykorzystuje autorskie techniki Vertical Surround Engine i S-Force Pro Front Surround do ponoć niezwykle wiarygodnej iluzji dźwięku przestrzennego.

Sony HT-A7000 można rozszerzyć o satelity i subwoofer

Soundbar zawiera też zestaw mikrofonów, które analizują akustykę pomieszczenia, by dostosować specyfikę pracy urządzenia. Autorskie rozwiązanie Sound Field Optimisation bada wysokość i szerokość pomieszczenia, pozycjonuje też w przestrzeni subwoofery i satelity (sprzedawane osobno, opcjonalne), dzięki czemu klient nie musi perfekcyjnie dostosować ich położenia do miejsca odsłuchu.

Pierwsze kino domowe z 360 Spatial Sound.

Sony HT-A9 wykorzystuje ściany i sufit, by tworzyć nowe źródła dźwięku

Premierze HT-A7000 towarzyszy Sony HT-A9, które ma być pierwszym kinem domowym z technologią Sony 360 Spatial Sound. Mechanizm ciekawie się zapowiada, bowiem wykorzystuje geometrię pokoju, by stworzyć perfekcyjnie brzmiącą scenę dźwiękową. Kino domowe dokładnie analizuje położenie ścian i ich akustykę, by następnie za pomocą dźwięku odbitego tworzy 12-kanałowe kino domowe, używając czterech fizycznych głośników.

Sony HT-A9

Każdy z głośników musi być połączony przewodowo do zasilania i bezprzewodowo do huba kontrolnego – małego pudełeczka, które łatwo schować w szafce RTV. Sony HT-A9 jest zgodny zarówno z Dolby Atmos, jak i z DTS:X.

Sony HT-A7000 i Sony HT-A9 świetnie sprawdzą się zarówno z filmami, jak i z grami wideo.

Ostrożnie podchodzę do HT-A9, jak do każdej nowości, choć mam duże zaufanie w kwestii audio do Sony. Z dużo mniejszą ostrożnością patrzę na HT-A7000. Jeżeli jest jeszcze lepszy od HT-ST5000 i jeśli inżynierowie Sony nic nie skaszanili – to może być najlepszy soundbar na rynku, śmiało stając w szranki ze sztandarowymi produktami Samsunga i Sennheisera.

Oba produkty obsługują mechanizm HDMI-Pass Through. Można być spokojnym o jego zgodność z bieżącymi i przyszłymi urządzeniami, w tym z przyszłymi konsolami do gier. Soundbar i kino domowe bez problemu poradzą sobie z podaniem sygnału w 8K z HDR, 4K z 120 Hz, w tym z techniką Dolby Vision. Oba też obsługują eARC. Dodatkowo, Sony do tej pory nie miał oporów z aktualizowaniem oprogramowania swoich sztandarowych produktów (na przykład wspomniany HT-ST5000 został rozszerzony o obsługę Dolby Vision właśnie przez software update) – spodziewam się podobnej polityki względem omawianych tu produktów.

Nowe sprzęty Sony kopiują też pomysł Samsunga. Tak jak w Q-Symphony i QLED-ów, powyższe produkty i telewizory Bravia (ostatnie dwie generacje) mogą pracować jako jeden zestaw audio, w którym wykorzystywane są zarówno głośniki wbudowane w telewizor, jak i zewnętrzne. Oba produkty można też rozszerzyć o sprzedawany osobno subwoofer (do wyboru 300-watowy SA-SW5 i 200-watowy SA-SW3) i satelity SA-RS3S.

Oba produkty obsługują 360 Reality Audio, Amazon Music HD, Deezera, Nugs.net, Tidala, AirPlay 2, Bluetootha, Chromecasta, Spotify Connect, Alexę i Asystenta Google.

Sony HT-A7000 i Sony HT-A9 – ceny.

Wszystkie omówione nowości pojawią się w sklepach pod koniec września. Ich oficjalne ceny prezentują się następująco:

Sony HT-A7000 – 1300 euro

Sony HT-A9 – 1800 euro

Sony SA-SW3 – 500 euro

Sony SA-SW5 – 800 euro

Sony SA RS3S – 500 euro