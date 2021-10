Naukowcy odkryli pierwszą planetę poza naszą galaktyką. Tak daleko jeszcze nie sięgaliśmy

O jakich zatem odległościach mówimy? Jeżeli najodleglejsza dotąd potwierdzona egzoplaneta - Kepler-1606b - oddalona jest od nas o 2870 lat, a kandydatka (wciąż niepotwierdzona) KOI-5889.01 o całe 5000 lat świetlnych, to nie mogą się one równać z odległością 28 milionów lat świetlnych, a tam właśnie znajduje się najnowsza kandydatka na planetę. To kilka tysięcy razy dalej od najdalszej znanej dotąd egzoplanety.