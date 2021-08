Xbox One i Xbox Series w przeciągu najbliższych kilku miesięcy otrzymają ciekawą nowość, jaką jest tryb nocny. Funkcja ta właśnie trafiła do wersji alfa systemu Windows dla Xbox, więc chętni mogą ją już testować – choć wiąże się to z instalacją nieukończonego i potencjalnie zawierającego wiele błędów i usterek systemu na konsoli.

Tryb nocny w Xbox. Jak to działa?

Tryb Nocny dostępny będzie w ustawieniach konsoli. Użytkownik może włączyć go ręcznie, stworzyć harmonogram jego włączania lub wyłączania, lub też polegać na automatyce (wówczas konsola uruchomi tryb nocny po zachodzie słońca i wyłączy go po wschodzie).

Tryb nocny redukuje jasność wyświetlacza po zmroku oraz wpływa na kolorystykę obrazu, redukując emisję światła niebieskiego. Stopień redukcji jasności i siłę filtrowania koloru użytkownik może dostosować do swoich preferencji. Dodatkowo, użytkownik w ramach trybu nocnego może wyłączyć tryb HDR. Na życzenie, konsola może też w ramach tego trybu automatycznie zmieniać motyw intefejsu na ciemny. Można też za jego sprawą wyłączyć diody zarówno na samej konsoli, jak i w podłączonych do niej kontrolerach.

Co miłe, z rzeczonego trybu można korzystać o dowolnej porze. Skorzystają na tym te osoby, którym nie odpowiada to, że konsola bądź kontroler Microsoftu rozprasza uwagę świecąc swoimi diodami.

Tryb nocny dla Xbox One i Xbox Series. Od kiedy?

Tego niestety nie wiemy. Nowość ta trafiła do testerów, którzy zapisali się do testów alpha skip ahead – czyli do tych osób, które bawią się xboxowym Windowsem w wersji mocno eksperymentalnej. Na dziś jednak system oznaczony jest jako wersja 2109, a więc Microsoft planuje go udostępnić wszystkim graczom z konsolami Xbox jeszcze we wrześniu bieżącego roku.