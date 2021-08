Odkładałeś na lot w kosmos? Virgin Galactic wznowił sprzedaż biletów na loty

W końcu. Po tylu latach, kiedy nawet jakby człowiek chciał, to nie miał gdzie kupić biletu na lot w kosmos, można zrobić to ponownie. Na całym świecie pękają dziś świnki skarbonki.

Kilka tygodni temu mogliśmy oglądać, jak sam Branson leci w kosmos, teraz możemy się ustawić w kolejkę i za jakiś czas przeżyć dokładnie to, co on sam. Po zakupie biletu będziemy mogli czekać na wyznaczenie terminu, kiedy to będziemy mogli usiąść w fotelu samolotu rakietowego VSS Unity podczepionego do dwukadłubowego samolotu VSS Eve, a potem przeżyć ten niesamowity moment uwolnienia statku, odpalenia silnika i lotu na niemal 90 km.