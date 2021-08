Referee Simulator: gra finansowana przez Lewandowskiego w akcji

Polski wydawca gier wideo Movie Games zaprezentował pierwszy zwiastun nowej produkcji Referee Simulator. To sędziowski symulator studia Goat Gamez współfinansowany przez samego Roberta Lewandowskiego.

Referee Simulator jest dokładnie tym, co sugeruje tytuł: gracz wciela się w piłkarskiego sędziego, kontrolującego przebieg sportowego spotkania samemu biegając po boisku i obserwując zachowania piłkarzy. Rozgrywka serwowana z perspektywy pierwszej osoby wyróżnia tę produkcję na tle piłkarskich managerów czy serii FIFA i PES/eFootball. Zupełnie inna będzie także paleta możliwości oddana w ręce gracza.

To my zadecydujemy, czy ukarać zawodnika kartką. Od nas będzie zależeć decyzja o zdobytym golu, spalonym czy faulu. Jednocześnie będziemy musieli mieć na uwadze takie współczynniki jak stres oraz kondycja. Wybiegany, zmęczony sędzia będzie miał gorszą percepcję, co za tym idzie, łatwiej o pomyłkę podczas nadzorowania spotkania. Na szczęście w grze pojawi się także system VAR z którego będziemy mogli skorzystać. Oby nie za często, gdyż ucierpi na tym nasza reputacja i kariera.