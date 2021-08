Plus przekroczył giga-barierę. Rekordowy wynik 5G w Polsce

5G jeszcze niedawno było tylko wyobrażeniem o ogromnych szybkościach transferu. Dziś staje się to rzeczywistością — Plusowi udało się przekroczyć granicę 1 gigabajta na sekundę. Nikomu wcześniej się to nie udało.

Powtórzmy: jeden gigabajt na sekundę w 5G od Plusa . I to nie w laboratorium, tylko pod gołym niebem. To sprawia, że ściągnięcie gry czy filmu staje się wręcz szokująco błyskawiczne. Gdzie te czasy, gdy ciągnęliśmy net po kablu Neostrady i 4 minuty czekali na ściągnięcie czterominutowej empetrójki. Dziś kolejna bariera została przekroczona.

A udało się to dzięki doskonałym warunkom pogodowym i radiowym oraz agregacji 5G z LTE. Rekord padł w Piotrkowie Trybunalskim i został powtórzony w kilku kolejnych pomiarach. Nie ma więc mowy o przypadku, choć trzeba zaznaczyć, że kluczowe były idealne warunki.

Trochę technikaliów od Plusa. "Zastosowane rozwiązanie wykorzystuje sieć 5G Plusa 2600 MHz TDD opartą o architekturę non-stand alone w agregacji z LTE na pasmach 1800 MHz i 2100 MHz, o łącznej szerokości w przypadku transmisji do abonenta (downlink) odpowiednio: 40 MHz dla 5G i 20 MHz + 10 MHz dla 4G" - czytamy w komunikacie prasowym. Jak tłumaczy Jacek Felczykowski z zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, 5G Plusa rozwijane jest nie tylko pod kątem pokrycia kraju, ale właśnie w kwestii parametrów technicznych.

Ale to oczywiście nie koniec. Plus planuje wykorzystywać zastosowane w Piotrkowie rozwiązanie w kolejnych miastach Polski. Zresztą kilka tygodni temu Adam Majcherek sam testował 5G od Plusa i jak przyznał, dość szybko przyzwyczaił się do niebotycznych prędkości.