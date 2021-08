Apple nie wie, co robić z wyciekami. Ściga konfidentów i zatrudnia podwójnych agentów do ich tropienia

Patrząc na to, jak wiele wiemy o nowościach Apple’a na długo przed tym, nim się one faktycznie ukażą, można by sądzić, że to sam gigant z Cupertino uprawia politykę „przecieków kontrolowanych”. A przynajmniej macha ręką i pozwala swobodnie płynąć strumieniom nieoficjalnych informacji. Cytując klasyka: nic bardziej mylnego.