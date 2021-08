Mniej miziania po ekranie w czasie jazdy. Android Auto sam zaproponuje muzykę i podcasty

Znasz to uczucie podczas trasy, gdy chcesz czegoś posłuchać, ale najpierw musisz to znaleźć? Android Auto nauczy się podpowiadać kolejne treści, by uniknąć odwracania uwagi od drogi.

Nie zliczę, ile razy w czasie dłuższej trasy szukałem czegoś do odtworzenia w moim samochodzie. Czy to Android Auto, czy Apple CarPlay, jeśli nie mam pomysłu, muszę przeklikać się przez aplikacje i zobaczyć, co nowego mogę przesłuchać. Przykładowo, jeśli skończyłem najnowszy odcinek podcastu wykonawcy A, a chcę sprawdzić, czy wykonawca B nagrał coś nowego, muszę oderwać wzrok od ulicy i wykonać kilka kliknięć na ekranie auta.

Takie sytuacje zna każdy kierowca, dlatego Android Auto nauczy się im zaradzać.

Nowość w Android Auto

Już teraz w Android Auto pojawia się aktualizacja wprowadzająca sugestie nowych materiałów do odtwarzania. Niektórzy użytkownicy widza już nowy przycisk nutki widoczny na dolnym pasku, tuż za odtwarzaczem. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się mały panel z podpowiedzią, co możemy włączyć.

Sugestie są spersonalizowane i bazują na tym, co odtwarzamy w aucie. Android Auto potrafi podpowiadać nowe treści z aplikacji dostępnych na pokładzie auta, w tym aplikacji firm trzecich, jak np. Spotify, czy z niezależnych aplikacji podcastowych. Jeżeli z czegoś regularnie korzystasz w czasie jazdy, Android Auto podpowie treści z tych właśnie aplikacji.

Nowość dopiero zaczyna się pojawiać u użytkowników.

W moim przypadku nie widzę jeszcze sugestii na żadnym z trzech smartfonów z Androidem. Wygląda na to, że Google testuje nowy system i udostępnił funkcję sugestii tylko wybranej grupie użytkowników.

Liczę na to, że nowość szybko trafi do wszystkich i że faktycznie będzie dobrze działać. Taki mechanizm rekomendacji w połączeniu z głosową obsługą Asystenta Google sprawi, że podróżowanie autem będzie bezpieczniejsze. Jednocześnie Google kolejny raz wyprzedzi Apple, co jest szczególnie widoczne w Polsce. Niestety Siri nadal nie rozumie języka polskiego, co jest szczególnie odczuwalne właśnie w aucie, w ramach CarPlay.

Siri radzi sobie co prawda z wybieraniem polskich nazwisk w telefonie, ale zupełnie wykłada się na nawigacji oraz na odtwarzaniu polskich artystów w Spotify czy Apple Music. Tym samym Android Auto jest po prostu bezpieczniejszym systemem wymagającym mniej uwagi użytkownika.