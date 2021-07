Gry na ekranie samochodu już nie tylko w Tesli. Wjeżdża aktualizacja Android Auto

Aktualizacja Android Auto do wersji 6.7 trafia już do użytkowników, a wraz z nią debiutuje możliwość… grania w gry na ekranie auta.

Android Auto jest dostępny już od dłuższego czasu, ale nadal korzysta z niego niewielu kierowców. Jest to system multimedialny działający w oparciu o smartfon podłączony do systemu infotainment w samochodzie. I choć całość napędza smartfon, to system samochodu musi być wyposażony w obsługę Android Auto.

System jest bardzo wygodny w obsłudze i daje dostęp z poziomu ekranu auta do całego szeregu aplikacji, od Map Google’a, poprzez Spotify, aż do telefonu. Do tego wszystkiego działa Asystent Google obsługiwany głosowo, co jest w aucie kapitalnym rozwiązaniem. W wielu nowszych samochodach system bardzo zgrabnie integruje się z autem, dzięki czemu asystenta można wywołać np. z przycisku na kierownicy, a wskazówki nawigacji widać nie tylko na ekranie głównym auta, ale również w wyświetlaczu przeziernym na szybie.

Teraz Android Auto nauczył się obsługiwać gry. Bez obaw, nie uruchomisz ich w czasie jazdy.

Pamiętacie prezentację nowej Tesli Model S, w której na oficjalnych grafikach na centralnym ekranie auta widać było Wiedźmina 3? Tesla naprawdę umożliwia granie w ten tytuł. Android Auto co prawda nie pozwoli na uruchamianie gier tej klasy, ale już sama możliwość uruchamiania gier będzie niemałym przełomem oraz dużym źródłem kontrowersji.

Uruchamianie gier to jedna z nowych funkcji, jakie znalazły się w Android Auto 6.7. Aktualizacja jest już dostępna, ale na razie zobaczy ją niewielu użytkowników. Począwszy od Androida 10, Android Auto jest częścią systemu, wiec nie można manualnie wymusić aktualizacji w Google Play i trzeba czekać na uaktualnienie tego modułu.

Co prawda część użytkowników widzi aplikację Android Auto w sklepie Google Play, ale w jej przypadku mówimy o innym rozwiązaniu. Po pierwsze, to aplikacja, która jeszcze oficjalnie nie jest dostępna w Polsce, a po drugie, jest to aplikacja stworzona z myślą o działaniu na ekranie smartfona, a nie na ekranie auta. To rozwiązanie dla starszych aut, w których nie ma nowoczesnego systemu infotainment. Ekran smartfona z aplikacją Android Auto ma zmieniony interfejs z większymi przyciskami ułatwiającymi obsługę w czasie jazdy.

Wróćmy jednak do gier. Jak będzie można grać w samochodzie?

Sam nie mogłem przetestować tej możliwości, bo na moich smartfonach z Androidem nadal mam Android Auto 6.5, ale z relacji XDA wiemy, że na ekranie auta może się pojawić aplikacja GameSnacks zawierająca proste tytuły działające w HTML5. Aplikacja ma działać tylko na postoju, co uniemożliwi granie w czasie jazdy. Podobne zabezpieczenia już są w Android Auto i dotyczą np. wpisywania adresów na klawiaturze w czasie jazdy.

Android Auto 6.7 ma więcej nowości, ale te użytkownicy będą musieli znaleźć sami, bo lista nowości nie jest dostępna publicznie.