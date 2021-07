Dżety utrafione i to z jaką precyzją. Zobacz piękne zdjęcia

Galaktyka Centaurus A znana także pod nazwą katalogową NGC 5128 odkryta w 1828 r. to także pierwsze znane źródło promieniowania radiowego spoza naszej galaktyki. Do dzisiaj w zakresie radiowym jest to jeden z najjaśniejszych i zarazem największych obiektów naszego nieba. Oddalona jest od nas o kilkanaście milionów lat świetlnych i ma rozmiary nieco mniejsze od naszej galaktyki (60 000 lat świetlnych vs 100 000 lat świetlnych). W jej centrum natomiast znajduje się supermasywna czarna dziura o masie ok. 55 mln mas Słońca.