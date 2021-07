Mapy Google – widżety. Aktualizacja dla urządzeń iPhone i iPad.

Dopiero teraz, po wielu miesiącach od wprowadzenia nowego formatu widżetów do iOS-a i iPadOS-a, Google wprowadza ich obsługę do swoich Map. Lista widżetów Map Google jest na razie skromna, ale ma się powiększyć.

Mapy Google dla iOS oraz dla iPadOS są już dostępne w wersji 5.74. Aktualizacja poza zwyczajowym usuwaniem usterek i niedoróbek wprowadza fajną nowość. Konkretniej, są to dwa widżety nowego formatu, które użytkownik może umieścić na ekranie domowym swojego iPhone’a bądź iPada.

Pierwszy z widżetów to właściwie podręczna wyszukiwarka. Zapewnia skróty do adresu domowego, adresu biura, najbliższych stacji benzynowych, restauracji i formularza do ręcznego wpisania miejsca bądź adresu.