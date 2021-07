10 lot na Marsie i jaki przebieg. Helikopter Ingenuity pokonał... 1600 m

Co dalej?

Jak na razie nikt nie zamierza kończyć misji helikoptera. Choć Ingenuity osiągnął spektakularny sukces wypełniając wszystkie zadania zaplanowane dla niego w ramach podstawowej misji, to naukowcy mają zamiar korzystać z niego tak długo jak długo będzie zdolny do kolejnych lotów, jednocześnie stawiając przed nim coraz to nowe wyzwania. Można zakładać, że z pewnością podczas któregoś lotu czy lądowania może dojść do wywrotki i gwałtownego zakończenia misji helikoptera. Dopóki jednak do tego nie dojdzie, Ingenuity będzie zwiedzał wnętrze krateru Jezero w sposób, jakiego żaden inny instrument wysłany na Marsa jeszcze nigdy nie robił. Dane zebrane podczas tych lotów posłużą także inżynierom, którzy już teraz planują kolejny, większy i sprawniejszy helikopter marsjański.