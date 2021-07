Co widział Buzz Aldrin na Księżycu? Fotograf odtworzył widok z perspektywy astronauty

Fotograf z Reddita odtworzył widok widziany przez Buzza Aldrina.

W złotej części hełmu widać dokładne odbicie, ale dopiero teraz, 52 lata po zrobieniu zdjęcia, zobaczyliśmy to, co widział Aldrin. Pewien fotograf z Reddita wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł: wyprostował obraz z hełmu i pokazał w ten sposób pole widzenia astronauty.

Końcowy efekt ma słabą jakość i niewielką rodzielczość, ale to najlepsze, co zobaczymy. Najważniejsze jest to, że patrzymy na prawdziwy obraz powstały na bazie odbicia. Nie są to więc żadne sztuczki programowe bazujące na aproksymacji i algorytmach. Pierwszy raz możemy spojrzeć na tę scenę oczami samego Aldrina.