Od ponad roku pracuję na co dzień na pececie z zewnętrznym monitorem, ale laptopy to cały czas najpopularniejsze komputery wybierane przez konsumentów. Aby nie wypaść z obiegu, postanowiłem sprawdzić, jak w 2021 r. nowoczesny sprzęt z tej kategorii poradzi sobie z dala od gniazdka. W tym celu wypożyczyłem od Acera nowego notebooka z linii Swift 5 .

Aby ocenić, jak pod kątem czasu pracy na jednym ładowaniu radzi sobie nowy Swift 5, w ubiegły piątek przesiadłem się ze swojej stacjonarki w całości na tego wypożyczonego od Acera laptopa z certyfikatem Intel Evo i systemem Windows 10. Równo o 7:00 odpiąłem go od prądu i zacząłem na nim normalniej pracować, a co mniej-więcej godzinę monitorowałem, jak zmieniał się stan naładowania akumulatora o pojemności 56 Wh.

Po zalogowaniu się do swojej chmury pobrałem pliki, nad którymi planowałem tego dnia pracować i zainstalowałem na szybko kilka programów, w tym iA Writera do pisania, Slacka do komunikacji z zespołem, Trello do zarządzania zadaniami itp. Pologowałem się też do usług w przeglądarce i… poświęciłem trochę czasu na walkę ze skrótami klawiszowymi (pamięć mięśniowa to zdradliwa bestia!).