Dla wielu osób zakup nowego laptopa to problem przyprawiający o ból głowy. W gąszczu producentów, konfiguracji i podzespołów większość konsumentów prosi o pomoc i poradę. M.in. dlatego powstał uniwersalny gwarant jakości działania - Intel Evo - dzięki któremu topowy laptop do pracy biurowej czy nauki można kupować niemal w ciemno. Jak to działa?

Ile RAM-u powinien posiadać laptop, by obsługiwać pakiety biurowe bez żadnego zacięcia? Jaki procesor i której generacji powinien znajdować się w obudowie, aby system zawsze działał niezawodnie? Jaki dysk jest odpowiedni i ile pojemności powinniśmy mieć na dane? Co z akumulatorem - na jak długo wystarczają baterie nowych laptopów i ile powinien wytrzymać taki sprzęt bez ładowarki?

Pasjonaci technologii odwiedzający Spider’s Web potrafią odpowiedzieć na tego typu pytania o każdej porze dnia i nocy. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, iż większość konsumentów w Polsce, a także na świecie, nie posiada rozbudowanej wiedzy na temat komputerowych podzespołów, układów scalonych czy systemów operacyjnych. Typowy Kowalski nie wie, czym różni się Comet Lake od Coffee Lake, bo ta wiedza przez 99 proc. czasu nie jest mu potrzebna…

Aż przychodzi moment kupna nowego laptopa. Do pracy czy na studia.

Bez laptopa jak bez ręki. Przekonaliśmy się o tym zwłaszcza teraz, w dobie home office. Nasze domy i mieszkania zamieniliśmy na improwizowane miejsca pracy, ale nawet posiadając odpowiednią przestrzeń, problemy tylko się piętrzą. Wiele z nich dotyczy elektroniki. Wcześniej używane sprzęty nie są w stanie poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, a my stajemy przed koniecznością działania: trzeba kupić nowego laptopa.

Większość z nas szuka porady wśród znajomych i rodziny. W ostateczności prosimy o pomoc sklepową obsługę. Nie zaszkodzi również poczytać kilka tematów w sieci. Dokonując takiego rozeznania, typowy konsument bardzo często ma jeszcze większy mętlik w głowie, niż przed rozpoczęciem poszukiwań. Ile osób, tyle opinii. Wszakże każdy z nas ma ulubionego producenta, prywatne rekomendacje oraz subiektywne doświadczenia. Wytrzymałość obudowy czy jakość ekranu? Dłuższy czas na jednym ładowaniu czy większa moc? Lepsze chłodzenie czy lepsze głośniki? Nawet znając preferencje i potrzeby kupującego, wskazanie właściwego urządzenia nie jest łatwe.

Dla typowego laika wybór laptopa może być drogą przez mękę. Doskonale o tym wiem, bo prośby o rekomendację notebooka regularnie wpadają na moją skrzynkę e-mailową. Takich zapytań od wielu miesięcy jest odczuwalnie więcej. Jaki nowy laptop do pracy w domowym biurze, na co zwrócić szczególnie uwagę - to typowe przykłady aktualnych zakupowych problemów Polaków.

Rozwiązaniem problemu będzie Intel Evo. To uniwersalne oznaczenie, że laptop można kupować niemal w ciemno.

O Intel Evo pisaliśmy już wcześniej, przedstawiając to rozwiązanie w kontekście wyśrubowanych, praktycznych wymogów, jakie musi spełnić producent laptopa, aby otrzymać pożądane oznaczenie. Dla laika długa lista technicznych i liczbowych wymagań nie jest jednak najistotniejsza. Z perspektywy typowego klienta liczy się tylko to, że naklejka Intel Evo znajdująca się na laptopie bądź opakowaniu stanowi gwarancję jakości. Słowem: widząc logo Intel Evo, można kupować laptop w ciemno.

Intel Evo to certyfikat uniwersalny, o który mogą się starać rozmaici producenci laptopów: od znanego z biurowych ThinkPadów Lenovo po pełnego pasji do gier MSI. Uzyskanie naklejki na obudowie produktu nie jest jednak proste. Poza spełnieniem twardych wymagań technicznych, producent musi bowiem spełnić wymagania czysto użytkowe, skonstruowane wyłącznie z myślą o wygodzie oraz komforcie samego użytkownika. Właśnie ten drugi aspekt pozytywnie wyróżnia Intel Evo na tle innych konsumenckich systemów certyfikacji.

Największą zaletą Intel Evo jest fakt, że klient nie musi znać się na podzespołach ani technologiach. Certyfikat powstał bowiem w oparciu o szerokie badanie konsumentów i ich potrzeb. Intel przeanalizował najważniejsze dla użytkownika elementy laptopa, takie jak pojemność akumulatora, jakość głośników czy szybkość działania, a następnie przełożył te potrzeby na techniczny język zrozumiały dla producentów, wyrażony w postaci minimalnych wymagań sprzętowych. Znosi to z klienta konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy na temat komputerów i laptopów, chociaż ta oczywiście zawsze jest wskazana.

Co naklejka Intel Evo oznacza dla typowego laika szukającego nowego laptopa?

Widząc logotyp Intel Evo na obudowie laptopa lub na jego opakowaniu, klient może być pewny co do szeregu ważnych dla niego elementów, przydatnych i pożądanych podczas codziennego korzystania z laptopa.

Laptopy Intel Evo działają na jednym ładowaniu akumulatora minimum 9 godzin. Oznacza to, że zabierając sprzęt do parku lub ogrodu, nie musimy już nosić ze sobą ładowarki. Laptop z certyfikatem Evo powinien poradzić sobie z wielogodzinną pracą biurową i obsługą programów. Użytkownik uwolni się tym samym od zbędnych kabli, pozwalając na wygodniejszą pracę. Co ważne, Intel wymaga, aby te dziewięć godzin dotyczyło pracy z wieloma uruchomionymi aplikacjami w tle, przy jednoczesnym połączeniu z siecią. Producenci nie mogą zasłaniać się energooszczędnym staniem uśpienia.

Jeśli jednak nasz akumulator jest rozładowany, certyfikat Intel Evo gwarantuje, iż w ciągu pół godziny laptop zostanie naładowany do takiego stopnia, aby można go było używać bez kabli przez następne cztery godziny. Wzorem szybkiego ładowania na smartfonie, to bardzo przydatne rozwiązanie, gdy musimy gdzieś wyjść, ale zapomnieliśmy wcześniej podłączyć sprzęt do ładowarki. Szybkie 30 minut pod kablem i można wychodzić do ogrodu albo jechać do biura.

Dopełnieniem szybkości użytkowania jest fakt, że wszystkie laptopy Intel Evo muszą wybudzać się w czasie poniżej jednej sekundy, gwarantując błyskawiczny dostęp do możliwości systemu Windows 10. Jednocześnie certyfikat jest przyznawany wyłącznie tym laptopom, na których nie dochodzi do żadnych odczuwalnych zacięć i spadków płynności podczas typowej pracy z narzędziami biurowymi. Certyfikacja Intel Evo wymusza na producentach wykorzystanie tak dobrych podzespołów, aby użytkownik nie musiał się przejmować ich specyfikacją - ma po prostu działać jak błyskawica. Zapewniają to np. procesory Intel i7 najnowszej 11 generacji.

Certyfikat Intel Evo zakłada do tego wykorzystanie szybkich dysków SSD, standardu WiFi 6 oraz łącza Thunderbolt 4. Dla laika oznacza to bardzo szybką pracę na plikach - zarówno tych fizycznych, jak również udostępnianych przez sieć. Żonglowanie danymi na zewnętrznych dyskach czy też praca w środowisku dużego ruchu sieciowego – niezależnie od potrzeb, zadania będą wykonywane odczuwalnie szybciej niż na wcześniejszym sprzęcie.

Jeśli chcecie poznać pełną listę wymagań, jakie musi spełnić producent laptopa, aby otrzymać certyfikat Intel Evo, znajdziecie ją w tym miejscu.

Laptopy z Intel Evo są już w sklepach. Oto kilka przykładowych pozycji:

Acer Swift 5 – jeden z najbardziej przystępnych cenowo laptopów, którym udało się uzyskać certyfikat Intel Evo. Urządzenie posiada wszystko, aby zapewnić komfortową pracę biurową lub domową naukę na najwyższym poziomie. Jednocześnie Swift 5 cechuje masa zaledwie jednego kilograma, dzięki czemu urządzenie jest idealnym towarzyszem podróży, świetnie spisując się podczas służbowych wyjazdów czy wizyty na uniwersytecie.





Poza atrakcyjną ceną jak na sprzęt premium, wyróżnikiem Swifta 5 jest także bardzo praktyczny system otwierania pokrywy z podwyższeniem klawiatury, umożliwiającym bardziej komfortowe pisanie. Warto również wspomnieć o bardzo wąskich ramkach ekranu, dzięki czemu multimedia – od zdjęć po seriale Netfliksa – wyglądają na tym Acerze bardzo dobrze. Wisienką na torcie jest tutaj bardzo wydajny akumulator, zapewniający do 17 godzin pracy na jednym ładowaniu.

HP Spectre 360 - Nowy HP Spectre x360 14 uchodzi za jeden z najładniejszych i najlepiej ocenianych modeli półki premium. Wydajność, długi czas pracy na baterii, cztery głośniki Bang & Olufsen i obrotowa matryca sprawią, że będzie to solidny towarzysz w czasie pracy oraz podczas relaksu. Laptop cechuje ekran 3K2K OLED o proporcjach 3:2 z automatycznym dostosowaniem koloru do otoczenia.





Port Thunderbolt 4 zapewnia nie tylko zasilanie, ale również obsługę monitorów 4K. Dzięki HP Quick Drop treści z telefonu są udostępniane na laptopie natychmiast, za pośrednictwem Wi-Fi 6. Urządzenie jest dostępne w kolorach silver, poseidon blue czy nightfall black.

MSI Prestige 14 Evo - w przypadku tego laptopa zgodność z certyfikatem Intel Evo sugeruje sama jego nazwa. Nowy MSI Prestige 14 to najtańszy z przykładowych modeli, ale wciąż możemy zaliczyć go do biurowej oraz biznesowej kategorii premium.





Czas pracy na jednym ładowaniu, pojemność na dane, szybkie ładowanie - we wszystkich tych kategoriach MSI Prestige oferuje znacznie więcej, niż wymagania stawiane producentowi laptopów przez Intela. Laptop cechuje się do tego przepięknym wzornictwem w białym wariancie, a także wielkim ekranem z bardzo wąskimi ramkami. Świetnym rozwiązaniem wyróżniającym MSI Prestige jest także ekranowy podnośnik klawiatury w roli zawiasu, znacznie zwiększający komfort pisania na wbudowanej klawiaturze.