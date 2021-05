Przeglądanie e-recept i e-skierowań na sprzętach Apple’a jest od teraz łatwiejsze. Aplikacja mojeIKP zadebiutowała w App Store. Co z Androidem? Trzeba jeszcze trochę poczekać. Spokojnie – raczej niedługo.

Aplikacja mojeIKP już w App Store

O starcie poinformował minister zdrowia, Adam Niedzielski. Wersja na Google Play ma być udostępniona „za chwilę”. Nie oznaczało to jednak np. pięciu minut, bo w chwili pisania tej informacji apki próżno szukać w androidowym sklepie.

Na co pozwala mojeIKP, czyli mobilna wersja Internetowego Konta Pacjenta? Przede wszystkim pozwala korzystać z e-skierowań, co oznacza, że możliwe jest umówienie się na szczepienie bezpośrednio z aplikacji. MojeIKP umożliwia też szybkie wyszukiwanie i przeglądanie e-recept i e-skierowań, przegląd zaplanowanych wizyt czy dostęp do ulotek i dawkowania przepisanych leków.

E-państwo działa niestety różnie, ale akurat aplikacje można pochwalić. Z mObywatela korzysta coraz więcej Polaków, a sam program stale się rozwija - nie tak dawno temu do aplikacji dodano cyfrowe prawo jazdy i świadectwo szczepienia na COVID-19, w ubiegłym miesiącu zmienił się cyfrowy dokument osobisty - mTożsamość.

Sam fakt, że z poziomu aplikacji zapiszemy się na szczepienie, a potem pokażemy, że je otrzymaliśmy, to na pewno spora wygoda. A prawdziwym testem dla całej e-Europy będzie pewnie lato, kiedy w życie wejdzie paszport covidowy. Według nieoficjalnych zapowiedzi dostępny również w formie cyfrowej.