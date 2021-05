Steam trafi do świata konsol jeszcze w tym roku

Steam to platforma, z której na razie mogą korzystać wyłącznie gracze korzystający na PC. W tym roku ma się jednak to zmienić. To nie plotka, bowiem powyższe plany zapowiedział szef Valve’a. W dość… nieformalny sposób.

Gabe Newell to zdecydowanie ekscentryczna postać – przynajmniej w kontekście prezesów ogromnych firm ze świata IT. Najświeższym na to dowodem jest moment, w którym prezes Valve’a – firmy będącej właścicielem platformy Steam – zdecydował się ogłosić plany na ekspansję na konsole do gier. Informacją nie podzielił się z mediami czy inwestorami na konferencji prasowej. Swoje plany zdradził… studentom nowozelandzkiej uczelni, do której został zaproszony na spotkanie.

Gdy przyszła pora na pytania od publiczności, jeden ze studentów zapytał, czy Steam pozostanie w przewidywalnej przyszłości platformą wyłącznie dla PC. – Przekonacie się do końca bieżącego roku. To nie będzie coś, czego się spodziewacie – odparł tajemniczo Newell.

Konkretnych informacji, co frustrujące, w odpowiedzi Newella brak. Jest jednak kilka prawdopodobnych teorii.

Cross-play Steam z platformami Xbox i PlayStation.

W ostatnich latach nadeszła do świata gier pewna istotna rewolucja. Gracze wywierają coraz większą presję na twórców gier i operatorów platform, by ci pozwalali na wspólną zabawę w trybach online wszystkim – niezależnie od platformy.

Nie jest to na rękę operatorom tych platform. Niejednokrotnie motywacją do zakupu takiego bądź innego sprzętu do grania jest fakt, że znajomi danego gracza korzystają już z danej platformy – więc by móc wspólnie się z nimi bawić trzeba było wybierać tą samą.

Presja jest jednak ogromna, więc niemal wszyscy się uginają. Niewykluczone, że na Steamie pojawią się API pozwalające twórcom gier na łatwe łączenie się z grami działającymi w ramach Xbox Live, PlayStation Network czy innymi.

Xbox Game Pass na Steam.

Xbox nieustannie zabiega o dostępność swojej usługi abonamentowej dla graczy wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe – nie tylko na konsolach Xbox i PC z Windowsem. Wiemy, że szef Xboxa wielokrotnie namawiał Newella do współpracy. Jak by dokładnie miała wyglądać integracja Xbox Game Pass ze Steamem, pozostaje zagadką.

Powrót Steam Machines w tym roku?

Steam swego czasu eksperymentował z samodzielnym podbojem rynku konsol do gier. Na rynku pojawiły się komputery pod marką Steam Machine – pochodzące od różnych producentów pecety o ustalonej konfiguracji i z oprogramowaniem operacyjnym skupionym wyłącznie na obsłudze Steama i publikowanych na jego łamach gier. Być może Valve chce spróbować ponownie – choć jest to grubymi nićmi szyta teoria.

Gry z katalogu Valve doczekają się portów na bieżącą generację konsol.

Minęło już wiele czasu odkąd Valve wydał cokolwiek na konsole Xbox i PlayStation. Trudno się dziwić – powiązane z tymi konsolami platformy stanowią bezpośrednią konkurencję dla Steama. I choć niejednokrotnie ich operatorzy i tak wydają gry na konkurujące platformy, tak czynią to bardziej z konieczności niż z czegokolwiek innego. Team Fortress, Dota, Left 4 Dead, Counter-Strike i Half-Life być może doczekają się portów na Xbox Series X|S i PlayStation 5.

Valve pomoże Xboxowi chronić się przed procesem antymonopolowym.

Urzędy antymonopolowe na coraz większej liczbie rynków zaczynają krytycznie patrzeć na modele biznesowe niektórych producentów sprzętu. Kwestionują legalność tych modeli, w ramach których producent danego sprzętu nie zezwala klientom na kupowanie oprogramowania od innych dostawców niż ów producent. Najgłośniejsze z tych postępowań toczy się przeciwko Apple’owi. Jednak uruchomiono już pierwsze postępowanie przeciwko Sony, właścicielowi platformy PlayStation.

Rywalizujący z PlayStation Xbox zdaje się podejmować profilaktyczne kroki, by uniknąć podobnego postępowania. Już w jednej z najbliższych aktualizacji oprogramowania konsol Xbox odblokowana zostanie możliwość korzystania z usług streamingowych konkurencji, w tym Google Stadia czy GeForce Now – mimo iż Xbox ma własny streaming w ramach Xbox Game Pass. Nadal jednak na te konsole można kupować wyłącznie gry w ramach Microsoft Store. Niewykluczone, że otwarcie się na streaming konkurencji to dopiero początek – a właściciele konsol Xbox będą mogli decydować, czy chcą kupić daną grę od Microsoftu, czy też od Valve’a.