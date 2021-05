Masz już dość parszywego zasięgu routera od operatora? Chciałbyś poprawić zasięg sieci w domu lub w firmie? Najwyższa pora na porządny sprzęt sieciowy: Huawei WiFi AX3 Quad Core z obsługą Wi-Fi 6 (ax) kupisz teraz już za 299 zł.

Urządzenia zajmujące się rozprowadzaniem internetu po domach i mieszkaniach, które udostępniają nam operatorzy, rzadko kiedy są dobrej jakości. Dostawcy usług często, szukając oszczędności, wybierają sprzęt sieciowy, który ledwie radzi sobie z zapewnieniem zasięgu kilku urządzeniom w małym mieszkaniu.

Konsumenci, którzy mają nieco większe potrzeby niż zapewnienie dostępu do sieci dla smartfona lub komputera do pracy biurowej powinni pomyśleć o kupnie swojego routera. Dobre urządzenie z obsługą standardu Wi-Fi 6 (ax), które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, można kupić już za mniej niż 300 zł.

Router Huawei WiFi AX3 występuje w wersji Dual Core i Quad Core

Router Huawei WiFi AX3 Quad Core od dziś jest dostępny w nowej cenie wynoszącej 299 zł w sklepie Huawei

Huawei WiFi AX3 Quad Core to router projektowany z myślą zarówno o gospodarstwach domowych, jak i domowych biurach, w których z siecią łączy się bardzo dużo urządzeń. Urządzenie obsługujące standard Wi-Fi 6 (ax) potrafi przesyłać dane z przepustwością nawet 3000 Mb/s w ramach sieci lokalnej.

Dzięki tak dobrym parametrom można mieć pewność, że urządzenie nie stanie się wąskim gardłem i będziemy mogli wykorzystać pełną szybkość transferu zapewnianą przez operatora nawet w tych droższych taryfach. Dotyczy to zarówno połączenia kablowego, jak i sieci bezprzewodowej.

Antenki w routerze można złożyć

A co z parametrami? Huawei WiFi AX3 Quad Core ma cztery rdzenie i cztery wzmacniacze.

Urządzenie potrafi obsłużyć naraz 16 urządzeń takich jak smartfony, tablety, laptopy w ramach pasma 5 GHz dzięki technologii OFDMA. Jeśli chodzi o konfigurację, to można dokonać jej z poziomu interfejsu www w przeglądarce internetowej lub za pomocą aplikacji Huawei AI Life na smartfony.

W przypadku podpinania do routera innych urządzeń marki Huawei takich jak laptopy czy telefony, które również wspierają Wi-Fi 6 (ax), producent zapewnia, że moc sygnału wzrasta o 6 dB w porównaniu do „innych routerów Wi-Fi 6”. Huawei nazywa technologię, która na to pozwala, mianem Wi-Fi 6 Plus.

Z tyłu routera pomiędzy antenami są dostępne porty Ethernet

Urządzenie obsługuje również standard Huawei Share, który pozwala na łatwe przesyłanie danych pomiędzy różnymi urządzeniami Huaweia, a także modułu NFC, który pozwala na podpinanie smartfonów z Androidem do domowej sieci bez wpisywania hasła. Nie zabrakło też wsparcia dla sieci typu Mesh.

A dlaczego warto robić zakupy w Huawei.pl?

Kupując bezpośrednio u źródła, z pominięciem pośredników, można liczyć na bardzo atrakcyjne ceny. Huawei w dodatku co rusz organizuje kolejne akcje promocyjne takie jak np. obniżenie ceny całego asortymentu o 10 proc., a także zaoferowanie atrakcyjnych ofert na sprzęt mobilny z okazji majówki i ciekawe zestawy.

Huawei WiFi AX3 Quad Core kosztuje tylko 299 zł w sklepie huawei.pl

Niska cena to jednak nie wszystko, ale jest jeszcze kilka innych powodów, by odwiedzić sklep Huawei. Klienci, którzy robią zakupy na stronie huawei.pl, mogą liczyć chociażby na wydłużoną gwarancję na wybrane laptopy oraz bezpłatną naprawę ekranu w smartfonie do trzech miesięcy od daty zakupu.

Do tego dochodzą możliwość rozłożenia opłaty nawet na 36 rat oraz obietnica dostaw kolejnego dnia dla zamówień złożonych przed 12:00 z dostawami realizowanymi m.in. za pośrednictwem Paczkomatów. Sklep przyjmuje ponadto zwroty bez zadawania pytań do 15 dni od zakupu.

*Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.