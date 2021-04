Jeśli w pakiecie, to taniej. Huawei.pl przecenił powiększone zestawy elektroniki

Huawei.pl ruszył z nową promocją. W ofercie sklepu pojawiły się powiększone zestawy sprzętu, które pozwalają nabyć kilka urządzeń naraz w atrakcyjnej cenie. Sprawdzamy, jakie propozycje ma dla klientów producent.

Huawei zachęca klientów do robienia zakupów w jego sklepie huawei.pl, gdzie można nabyć jego sprzęty takie jak laptopy z trzyletnią gwarancją, smartfony, smartwatche, słuchawki, routery i akcesoria w bardzo atrakcyjnych cenach. Producent przekonuje przy tym, że kupowanie elektroniki bezpośrednio u źródła ma wiele zalet, a cena jest tylko jedną z nich — a części asortymentu wręcz nie da się kupić nigdzie indziej.

Klienci sklepu huawei.pl mogą liczyć na dostawę następnego dnia dla zamówień złożonych do godz. 12:00, w tym do Paczkomatów, a towar można zwrócić w ciągu 15 dni od zakupu. Do tego dochodzi możliwość rozłożenia zakupu nawet na 36 rat, możliwość bezpłatnej naprawy ekranu w wybranych smartfonach do 3 miesięcy od zakupu i wiele innych bonusów. Na brak promocji również nie ma co narzekać, a teraz ruszyła kolejna.

Przykładowe zniżki na zestawy ze smartfonami w sklepie huawei.pl

W zestawie taniej na huawei.pl

Pierwsze trzy zestawy to smartfony wraz z dodatkowym akcesorium. Najtańszym z nich jest Huawei P Smart 2021 (z NFC) połączony ze słuchawkami Huawei FreeBuds 3i — za ten zestaw trzeba zapłacić tylko 799 zł. Dla osób, które mogą wydać nieco więcej, przygotowany został zestaw z telefonem Huawei P30 lite i tymi samymi słuchawkami, co w tańszym zestawie, za 1099 zł.

Osoby, które nie potrzebują słuchawek, mogą zdecydować się na pakiet telefon+smartwatch. Za jedynie 899 zł można kupić na Huawei.pl smartfon Huawei P40 lite wraz z inteligentnym zegarkiem Huawei Watch Fit. Co ciekawe, jest tu też coś dla osób, które smartfona nie potrzebują — smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro i słuchawki Huawei FreeBuds Pro kosztują razem 1299 zł.

Przykładowe zniżki na zestawy z laptopami w sklepie huawei.pl

Drugi typ zestawów w sklepie Huawei to laptopy w połączeniu z myszkami, słuchawkami i plecakami.

Pierwsza oferta to Huawei MateBook D 14 w wersji z procesorem AMD Ryzen 7 i 8/512 GB pamięci, który kosztuje 3199 zł w zestawie z bezprzewodową myszką Bluetooth i plecakiem. Za nieco mniej, czyli 2999 zł, można kupić ten sam model z taką samą ilością pamięci i z takimi samymi bonusami, ale z procesorem AMD Ryzen 5. Jeszcze tańszy jest Huawei MateBook D 15 w wersji 8/256 GB — kosztuje on wraz z myszką i plecakiem 2699 zł.

Do tego dochodzą dwa nieco lepiej wyposażone modele. Pierwszym z nich jest Huawei MateBook X Pro 2021 w wersji z procesorem Intel Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej i dyskiem 512 GB w zestawie za 7499 zł, do którego huawei.pl dorzuca słuchawki FreeBuds Studio, bezprzewodową myszkę Bluetooth i plecak. Ten sam komputery w tym samym zestawie, ale z 1 TB pamięci na system i dane użytkownika wyceniony został z kolei na 8499 zł.

Promocja na powiększone zestawy obowiązuje do 8 maja 2021 r. Można z niej skorzystać po wejściu na stronę huawei.pl.

*Materiał powstał we współpracy z huawei.pl