Potrzebujesz elektroniki, ale nie masz gotówki? Sklep huawei.pl oferuje 36 rat 0%

Planujesz kupić nowy sprzęt elektroniczny, ale nie masz wystarczającej ilości gotówki? Huawei.pl pozwoli rozłożyć płatność za smartfony, laptopy oraz inne urządzenia nawet na 36 rat 0 proc. Jego partnerem jest PayU.

Huawei postanowił zachęcić klientów do robienia zakupów bezpośrednio na jego stronie internetowej, a tym samym nabywania jego sprzętów bez żadnych pośredników pod adresem huawei.pl. Niskie ceny i atrakcyjne promocje (pojawiające się codziennie), ciekawe dodatki oraz bezpłatna wysyłka na drugi dzień (w tym do Paczkomatów InPostu), a także darmowy zwrot produktów do 15 dni od daty zamówienia (i to bez podania przyczyny), to tylko część jego silnych stron.

36 raty 0% w sklepie huawei.pl we współpracy z PayU.

PayU jest partnerem Huaweia w jego sklepie od 2019 r., ale obie firmy postanowiły rozszerzyć swoją współpracę. Dzięki temu klienci będą mogli nabyć produkty z oferty producenta, takie jak laptopy, smartfony, routery, zegarki, słuchawki oraz inne akcesoria, bez opłacania zamówienia z góry.

Klienci mogą teraz rozłożyć płatność nawet na 36 rat z RRSO wynoszącym 0 proc. Możliwość podzielenia płatności to dla wielu klientów dobry sposób na to, by już dziś korzystać z elektroniki, na którą w przeciwnym razie mogliby pozwolić sobie dopiero za jakiś czas.

Cieszymy się, że możemy zaproponować klientom tak atrakcyjną ofertę, dzięki której mogą kupić sprzęt wysokiej klasy w sklepie huawei.pl, na który być może w innych okolicznościach, bez takiej oferty, nie mogliby sobie pozwolić. Rozłożenie płatności na 36 rat, czyli de facto na 3 lata z kosztem finansowania wynoszącym 0% (RRSO 0%), to odczuwalna, realna korzyść dla konsumenta — mówi Dorota Haller, CMO, dyrektorka marketingu, komunikacji i e-commerce w Huawei CBG Polska

Po wybraniu opcji rozłożenia płatności na raty w huawei.pl klient zostaje przekierowany na stronę PayU. To tam wypełnia się formularz, w którym podaje się podstawowe dane na swój temat, na podstawie których operator płatności podejmuje swoją decyzję co do sprzedaży ratalnej. Co istotne, na decyzję kredytową czeka się zaledwie kilka minut,

Płatności na raty realizowane są w huawei.pl przy wsparciu PayU dla zamówień od 300 zł w górę.

Huawei liczy z kolei na to, że jego klienci będą kupowali więcej produktów za większe kwoty. W przypadku płatności na raty średnia wartość koszyka jest zwykle o 43 proc. wyższa niż w przypadku płatności pay-by-link, o ponad połowę wyższa niż w przypadku płatności kartą płatniczą oraz aż trzykrotnie wyższa niż płatność dokonana BLIKiem.

Zdecydowanie warto informować o możliwości rozłożenia płatności na raty już na etapie prezentowania produktów, aby klient mógł świadomie zdecydować o wyborze większej liczby produktów lub produktów z wyższej półki cenowej. Takie rozwiązanie, w szczególności, jeśli są to raty 0%, może także przekonać do zakupów klientów, którzy bez możliwości odłożenia płatności w czasie, zrezygnowaliby z nich w danym momencie — mówi Tomasz Żołnierz, Head of Credit Business Development PayU na region EMEA.

Oprócz tego klienci Huaweia, którzy zdecydują się na zakupy w jego sklepie, mogą liczyć na inne bonusy, w tym np. trzyletnią gwarancję na laptopy (MateBook X, X Pro, 13, 14, D 14, D 15 oraz najnowszy D 16). Do tego dochodzi jednorazowa bezpłatna naprawdę ekranu w smartfonie (P smart 2021, P30 lite, P30 Pro, P40 lite, P40 Pro, Mate 40 Pro oraz model Y6p) w ciągu trzech miesięcy od zakupu.

Więcej na temat rat 0% w sklepie huawei.pl można dowiedzieć się ze strony producenta.

*Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei