Huawei nie zwalania tempa i organizuje kolejną promocję. Tym razem firma chce zachęcić klientów, by znaleźli chwilę i zajrzeli na stronę huawei.pl podczas Majówki. I ma naprawdę solidne argumenty, by przekonać klientów, że warto to zrobić.

Twórcy sklepu huawei.pl nie żartowali, gdy jakiś czas temu przekonywali w informacjach prasowych, że od teraz warto odwiedzać ich stronę internetową regularnie — nawet codziennie. Co rusz organizowane są promocje, które pozwalają nabyć sprzęt marki Huawei w bardzo atrakcyjnych cenach.

Huawei.pl — promocja na Majówkę

Aby skorzystać z nowych promocji, trzeba się pospieszyć. Jedynie do czwartego maja będzie można skorzystać z jednej z kilku ofert przygotowanych z myślą o osobach, które znajdą podczas przerwy majowej czas na zakupy. Przyjrzałem się tym najciekawszym propozycjom.

Huawei Sound można kupić już za 479 zł w huawei.pl

Idealny gadżet na wakacje — przyda się zarówno w hotelu (jeśli do takowego będziemy mogli się wybrać), jak i podczas wypadu pod namiot (jeśli nie). Ten mobilny głośnik przygotowany został we współpracy z cenioną w środowisku audiofilskim firmą Devialet.

Huawei Sound został wyceniony teraz na 479 zł i to świetna cena jak za ten model rozprowadzający fale dźwiękowe w 360 stopniach. Akcesorium o mocy 40 W wyposażono w 3 głośniki pełnozakresowe z certyfikatem Hi-Res Audio. Specyfikację uzupełnia moduł Bluetooth 5.0 (LDAC).

W majówkowej promocji Sklepu Huawei można kupić tanio laptopa Matebook D 14

Osoby potrzebujące solidnego komputera do pracy w domu i w terenie powinny rzucić okiem na model Huawei MateBook D 14, który można kupić teraz w cenie 3099 zł. Urządzenie z procesorem Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM-u i dyskiem SSD o pojemności 512 GB sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas nauki zdalnej.

Sprzęt wyposażono w 14-calowy wyświetlacz oraz podzespoły, które bez problemu poradzą sobie podczas przeglądania internetu i korzystania z programów do grupowych wideorozmów. Co istotne, klienci decydujący się na zakup tego komputera mogą skorzystać z rozszerzonej, trzyletniej gwarancji.

Trzecia promocja to tablet Huawei MatePad M5 lite przeceniony na mniej niż 1 tys. zł

Dla osób, które nie potrzebują pełnoprawnego komputera, ale brakuje im przestrzeni na ekranie ich smartfona, Huawei przygotował promocję na tablet z systemem Android. Na modelu MatePad M5 lite można zainstalować takie same aplikacje, jak na telefonach tej marki, ale wyświetlą one znacznie więcej treści.

Urządzenie sprawdzi się idealnie podczas czytania wiadomości, książek i komiksów, w trakcie oglądania materiałów wideo oraz do grania w gry. Zarówno w domu na kanapie, jak i poza nim — w pociągu, podczas przerwy w pracy, na ławce w parku itp. To wszystko oczywiście w atrakcyjnej cenie wynoszącej 999 zł.

Pozostałe promocje w huawei.pl

To w dodatku nie koniec atrakcji w sklepie Huawei.pl.

Oprócz tego cały czas trwa promocja na wybrane zestawy urządzeń, które można nabyć naraz w lepszych cenach niż zwykle, o czym informowałem niedawno. W ramach tej oferty można liczyć na smartfon Huawei P40 lite w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch Fit w cenie 899 zł, oferty na smartfony Huawei P30 lite albo P smart 2021 w zestawie ze słuchawkami FreeBuds 3i i wiele innych. Więcej informacji o produktach i promocjach firmy znajdzie zaś na stronie internetowej sklepu Huawei.

Firma stale też przypomina, że jej klienci mogą liczyć na dostawy następnego dnia dla zamówień złożonych przed godz. 12:00, a do tego mają 15 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Oprócz tego Huawei oferuje rozszerzoną 3-letnią gwarancję na wybrane laptopy oraz bezpłatna naprawa stłuczonego i rozlanego wyświetlacza w wybranych telefonach do trzech miesięcy od daty zakupu. Do tego dochodzi opcja rozłożenia płatności na 36 rat 0 proc., którą przygotowano we współpracy z PayU.

