Masz dość przepinania akcesoriów od jednego komputera do drugiego? Pora na Switch USB! Taki przełącznik pozwoli odłączyć do czterech urządzeń od jednej maszyny i podpiąć je do innej bez dotykania kabli.

OFERTA: Przełącznik USB marki Ugreen pozwalający podpiąć cztery różne urządzenia do dwóch komputerów naraz kupisz w Sklepie Spider’s Web za 119 zł.

Standaryzacja w świecie elektroniki polegająca na zastąpieniu wielu różnych złącz jednym uniwersalnym to jedna z najlepszych zmian w historii komputerów. Dzięki temu możemy błyskawicznie przepinać peryferia z jednego peceta do drugiego bez zastanawiania się, którym kablem i w jaki otwór powinniśmy celować. Niestety samo odłączanie i podłączanie kabli USB bywa… upierdliwe.

Jednym z problemów jest fakt, iż starsza wersja tego standardu o nazwie USB-A, która nadal jest niezwykle popularna, nie jest dwustronna. Drugim minusem jest to, że często, aby dostać się do gniazda w komputerze, trzeba odsuwać szafkę od ściany. W przypadku laptopów z kolei bywa tak, że złącz jest za mało, albo umieszczone są po jednym na każdej krawędzi obudowy.

Co w dodatku począć, gdy w domu mieszka kilku domowników, którzy chcieliby od czasu do czasu korzystać ze wspólnych sprzętów?

W domach, w których wiele osób chciałoby na zmianę korzystać z takich akcesoriów jak drukarki, kamerki internetowe, klawiatury, myszy, przenośne dyski twarde, czytniki kart pamięci, adaptery zapewniające łączność bezprzewodową, moduły Bluetooth itp. Niestety odłączanie i podłączanie ich za każdym razem jest bardzo czasochłonne. Na szczęście są sposoby, by tego uniknąć.

Pewnym rozwiązaniem jest kupno huba USB, do którego podłącza się wszystkie urządzenia. Potem można przepiąć je wszystkie poprzez wyjęcie zaledwie jednego przewodu z gniazda w jednym komputerze i włożenie go do gniazda w drugim. Nadal wymaga to lawirowania kablami, które uwielbiają się plątać.

Jeszcze lepszy może się w tej sytuacji okazać Switch (przełącznik) USB, który kupisz w Sklepie Spider’s Web za 119 zł.

Do akcesorium tego typu, które ma w swojej ofercie marka Ugreen, można podłączyć po jednej stronie aż cztery peryferia, a z drugiej wyprowadzić kable podłączane do dwóch komputery jednocześnie. W domyślnym ustawieniu wszystkie cztery sprzęty podłączone będą poprzez Switch do pierwszego z komputerów, podczas gdy przełącznik zmieni jego tryb pracy.

Od momentu wciśnięcia guzika na obudowie Switcha marki Ugreen transfer danych i energii będzie zachodził pomiędzy peryferiami a drugim komputerem. Wystarczy umieścić urządzenie w łatwo dostępnym miejscu, a kable można wtedy upchnąć gdzieś z tyłu szafki na stałe i się nimi nigdy więcej nie przejmować.



Co przy tym istotne, akcesorium wspiera standard USB 3.0, a nie tylko USB 2.0, dzięki czemu zapewnia szybki transfer danych. Oprócz tego w obudowie znalazł się port microUSB, który odpowiada za zasilanie urządzenia.



