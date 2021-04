Wziu! Do Polski wjechały właśnie nowe hulajnogi. Tier startuje w Gdańsku

Na polskim rynku pojawił się właśnie nowy operator elektrycznych hulajnóg opłacanych z poziomu aplikacji mobilnej. Tier w pierwszej kolejności wjeżdża do Gdańska, a potem trafi do Sopotu i Gdyni oraz innych miast.

Hulajnogi elektryczne są obecne w polskiej przestrzeni publicznej już od kilku lat. Pojawiło się wiele firm takich jak Lime czy Hive, które zajmują się obsługą flot takich urządzeń — ich pracownicy działający „w terenie” dbają o to, by były naładowane, w razie potrzeby dokonują napraw, a programiści rozwijają aplikację mobilną, która pozwala wypożyczać te sprzęty (zwykle na minuty).

Hulajnogi elektryczne Tier

Mogłoby się wydawać, zwłaszcza mieszkańcom tych większych miast, że hulajnóg jest już na polskich ulicach pod dostatkiem, ale firma Tier uznała, że na tym nieco zatłoczonym rynku jest jeszcze dla niej miejsce. Dzisiaj, czyli 15 kwietnia 2021 r., pierwsze elektryczne z charakterystycznym logo niemieckiego Tier Mobility stają się dostępne dla klientów z Polski.

Oferta kierowana jest zarówno do mieszkańców polskich miast, którzy w dobie pandemii mogą dzięki nim unikać transportu zbiorowego, jak i do… turystów. Oczywiście obecnie nie ma co się oszukiwać i nie ma ich zbyt wielu, ale pewnie wszyscy żywimy nadzieję, że sytuacja związana z koronawirusem prędzej niż później wróci do normy.

Gdzie można wypożyczyć hulajnogę Tier?

Na pierwszy ogień poszedł Gdańsk, ale po kilku dniach sprzęty od Tier mają pojawić się również w Gdyni i w Sopocie. Na start będzie ich łącznie 500 sztuk, ale ta liczba ma z czasem rosnąć. W samym Trójmieście docelowo będzie ich 3000, a później przyjdzie pora na ekspansję i objęcie zasięgiem kolejnych aglomeracji.

Następne w planach są Kraków, Szczecin oraz Warszawa, a jeszcze przed końcem tego roku Tier chce udostępniać swoim klientom 10000 hulajnóg na terenie całego kraju. O poszerzeniu oferty o kolejne regiony będziemy informować, a sam mam prywatnie nadzieję, że pojazdy szybko dotrą do Warszawy.

Jak wypożyczyć hulajnogę Tier i ile się za to płaci?

W celu wypożyczenia hulajnogi należy zainstalować aplikację Tier i założyć konto. W programie dostępna jest mapa, na której można namierzyć okoliczne pojazdy. Po znalezieniu wolnej sztuki wystarczy do niej podejść, a odblokowuje się ją po zeskanowaniu kody QR aparatem w telefonie.

W celu zakończenia kursu należy zaparkować pojazd, opuścić nóżki i wcisnąć w aplikacji przycisk Zakończ przejazd. Cennik jest z kolei bardzo prosty, a na opłatę za przejazd składają się dwie części składowe: stała stawka 2,5 zł za odblokowanie pojazdu oraz 45 groszy za każdą minutę.

W ramach promocji na start z kodem TIERPOLSKA1 można dwukrotnie bezpłatnie odblokować hulajnogę i jeździć nią przez aż 40 minut. Do tego można skorzystać z programu poleceń, który przyznaje po 10 zł obu osobom: polecającej oraz tej, której usługę polecono.

Oprócz tego Tier ma jeszcze inny sposób na to, by zachęcić do korzystania ze swojej usługi. W ramach promocji na dobry początek Polacy będą mogli wykupić za symboliczną złotówkę pakiet bezpłatnych odblokowań na cały miesiąc i będą ponosili jedynie opłaty za minuty jazdy.

Co wyróżnia Tier na tle pozostałych dostawców hulajnóg działających w Polsce?

Przedsiębiorstwo o niemieckich korzeniach, które działa na terenie 95 miast w 12 krajów z Europy i Bliskiego Wschodu, obiecuje klientom, że jego oferta jest „przyjazna środowisku”. Dumnie chwali się tym, iż jest „neutralne klimatycznie” od stycznia 2020 r. a do tego jako pierwsze z sektora „mikromobilności” osiągnęła ten cel. Każda emisja dwutlenku węgla, której nie udało się uniknąć, kompensowana jest np. sadzeniem drzew przy wsparciu partnerów.

Tier dba również o to, by jego sprzęty pozostawały jak najdłużej w eksploatacji, a każda hulajnoga ma wymienny akumulator. Ułatwia to potencjalnie proces ładowania — nie ma konieczności zabierania ich na noc „do bazy” i w zasadzie wystarczy, że technik zamieni rozładowane ogniwo na takie z pełnym ładunkiem. Mimo to firma nie rzuca wszystkich hulajnóg samopas i planuje rozmieszczać je strategicznie tak, by były tam, gdzie oczekują ich klienci.

Sprzęty we flocie założonego trzy lata temu Tier wyposażone zostały przy tym w podwójne hamulce, co ma poprawiać bezpieczeństwo klientów, a podstawa hulajnogi oraz koła są większe niż w większości innych modeli dostępnych na rynku. Wisienką na torcie są uchwyty na smartfon, dzięki czemu można odpalić podczas jazdy na ekranie telefonu mapę (np. tę z Pokemon GO!) oraz… naładować urządzenie, gdyż wyposażono uchwyt w ładowarkę bezprzewodową.