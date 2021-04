Rejestracja na szczepienie przeciw koronawirusowi otwiera się na kolejne roczniki. Oto najważniejsze informacje i plan rejestracji szczepień na najbliższe tygodnie.

Minister Michał Dworczyk ogłosił już nowy harmonogram. Od kilku dni rejestrować mogą się osoby, które mają 42 i mniej lat. Codziennie rejestracja otwierana jest dla kolejnego rocznika. Szczepienie jest bezpłatne. Można oczywiście próbować zaszczepić się poza kolejnością - w niektórych miejscach szczepionek jest więcej niż chętnych.

Nie ma znaczenia, czy przeszliśmy już chorobę, czy jesteśmy w jej trakcie - szczepić można się w obu przypadkach. Należy zwrócić uwagę - i oczywiście powiedzieć o tym lekarzowi - jeśli występują u nas przewlekłe choroby. One także nie są przeszkodą, o ile są akurat w okresie stabilnym. Czyli jeśli w okresie przed szczepieniem nie ma odchyłów od normy.

Oficjalny plan rejestracji wygląda jednak następująco:

Plan rejestracji na szczepienia przeciw COVID.

W powyższym harmonogramie są dwa wyjątki. Jeśli ktoś w wieku 30-39 lat już wcześniej wypełnił formularz szczepienia, to będzie mógł się rejestrować od środy, 28 kwietnia. Z kolei osoby w wieku 18-29 lat - o ile mają już wypełniony formularz - będą mogły się rejestrować od 4 maja.

Podane wyżej terminy nie są obowiązkowe. Jeśli ktoś nie zarejestruje się w przypisanym do jego rocznika dniu, nic się nie stanie. Rejestracja będzie możliwa także w późniejszych terminach. Według rządowego planu, najpóźniej do sierpnia zaszczepieni powinni być wszyscy Polacy, którzy się na to zdecydują.

Rejestracja na szczepienie - jakie dane są potrzebne?

Aby zapisać się na szczepienie, potrzebny jest jedynie numer PESEL. Można także podać swój numer telefonu - wtedy SMS-em przyjdzie potwierdzenie rejestracji i przypomnienie na dzień przed szczepieniem.

Rejestracja na szczepienie za pomocą SMS-a - codziennie od 6 rano

Zarejestrować można się na cztery sposoby, z których najłatwiejszy i najszybszy wydaje się ten za pomocą SMS-a. Należy wysłać wiadomość o treści SzczepimySie (tak, pisane łącznie) na jeden z dwóch numerów: 664-908-556 lub 880-333-333.

Po wysłaniu SMS-a, automat odpowie z prośbą o podanie numeru PESEL, a następnie poprosi także o kod pocztowy. To ostatnie potrzebne jest do zlokalizowania najbliższego punktu szczepień. Kod pocztowy należy podać w jednym z dwóch formatów: 00000 lub 00-000.

W kolejnej wiadomości automat zaproponuje termin i miejsce szczepienia. Jeśli są one zadowalające, należy odpisać w wiadomości TAK. Jeśli nie, należy odpisać w wiadomości NIE. Wtedy automat poda inny termin i miejsce. Jeśli wciąż nie będą one odpowiednie, należy skontaktować się z infolinią.

Uwaga! Całą procedurę za pomocą SMS-ów należy wykonać w ciągu 5 minut. Inaczej proces rejestracji zostanie przerwany.

Ważne! Wybierając tę metodę szczepienia, nie ma możliwości wyboru konkretnego producenta szczepionki przeciw koronawirusowi.

Rejestracja na szczepienie - infolinia - codziennie od 6 rano

Drugą możliwością jest rejestracja za pomocą infolinii, która działa pod numerem 989. Dla osób z zagranicy otwarta jest infolinia pod numerem 22-62-62-989.

Tutaj także potrzebny będzie numer PESEL. Trzeba także podać imię, nazwisko i numer kontaktowy. W trakcie rozmowy można wybrać termin, miejsca, a także producenta szczepionki.

Rejestracja na szczepienie online - całą dobę

Internetowo można się zapisać na szczepienie pod adresem pacjent.gov.pl, gdzie znajduje się system e-Rejestracja. Ta metoda rejestracji ma jednak pewien istotny warunek - jest możliwa tylko dla tych, którzy mają założony Profil Zaufany.

Po potwierdzeniu swoich danych i akceptacji regulamin, system zaproponuje do wyboru pięć terminów i miejsc szczepienia. Jeśli żaden z nich nie będzie zadowalający, można samemu wybrać w wyszukiwarce dogodny czas i miejsce - w dowolnym miejscu Polski - oraz producenta samej szczepionki. Po dokonaniu wyboru, na telefon przyjdzie SMS z potwierdzeniem rejestracji.

Rejestracja na miejscu i mapa punktów szczepień

Czwartą metodą jest najzwyczajniejsze w świecie wybranie się do punktu szczepień i ustalenie terminu. Mapa punktów szczepień dostępna jest pod tym adresem.

W całym kraju funkcjonuje obecnie 6700 powszechnych punktów, a uruchomionych ma być kolejnych 600. Punkty te zorganizowane są w przychodniach, szpitalach, punktach samorządowych (jeden w każdym powiecie), aptekach i zakładach pracy. Funkcjonują także specjalne punkty drive thru.

Druga szczepionka - kiedy?

Aktualnie prowadzona jest rejestracja na pierwsze szczepienie. Żeby jednak cały proces dopełnić, należy także przyjąć drugą dawkę szczepionki. Termin kolejnego szczepienia zależny jest od tego, która szczepionka zostanie wybrana za pierwszym razem. Okresy, po których należy przyjąć drugą dawkę, rekomendowane są przez producentów, ale swoje rekomendacje ma też Ministerstwo Zdrowia.

Jeśli chodzi o Pfizera, sam producent zaleca, by kolejną szczepionkę przyjąć ok. trzy tygodnie po pierwszej. Polski resort zdrowia sugeruje jednak sześciotygodniowy, ale nie dłuższy niż 42 dni, odstęp.

Druga dawka szczepionki Moderny według producenta powinna zostać przyjęta po upływie co najmniej 28 dni od pierwszej. Ministerstwo Zdrowia sugeruje jednak, by było to - jak wyżej - 6 tygodni, ale nie więcej niż 42 dni.

Z kolei w przypadku szczepionki AstraZeneca, znanej teraz jako Vaxzevria, drugą dawkę należy przyjąć w odstępie od 4 do 12 tygodni po pierwszej. Polski resort zaleca, by był to okres ok. 12 tygodni, ale nie dłuższy niż 84 dni.

Natomiast wyjątkiem jest szczepionka od firmy Johnson & Johnson. Wymaga ona bowiem jedynie jednej dawki.

Szczepienia na COVID a kolejki

Czy są kolejki? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy i od miejscowości, w której ma się odbyć szczepienie, i od samego punktu szczepień. Liczby dostępnych szczepionek w różnych miejscach mogą się istotnie różnić, chętnych więc może być za dużo lub odwrotnie - to szczepionki mogą być dostępne w nadmiarze.