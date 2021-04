Promocja na Amazon.pl. Pendrive do zadań specjalnych - SanDisk Extreme 128 GB za 75,90 zł

Jeśli planowaliście zakup pojemnego pendrive’a, to powinniście rzucić okiem na model o nazwie SanDisk Extreme. Amazon Polska wycenił go właśnie w wersji 128 GB na 75,90 zł.



Jeszcze kilka lat temu pojemności i szybkości transferu w pendrive’ach, nazywanych drzewiej kluczami USB, pozostawiały sporo do życzenia. Dzisiaj te niepozorne małe akcesoria z powodzeniem zastępują nam przenośne dyski SSD, gdyż oferują zadowalającą przepustowość zapisu i odczytu danych, niewielkie gabaryty oraz przystępce ceny.

SanDisk Extreme, czyli szybki i tani pendrive

Akcesorium wyposażone zostało w chowaną w obudowie wtyczkę zgodną ze standardem USB 3.1. Dzięki temu pendrive pozwala osiągnąć prędkość zapisu rzędu 150 Mb/s, podczas gdy odczyt danych jest w tym modelu jeszcze szybszy i wynosi aż do 200 Mb/s. Co ciekawe, teraz SanDisk Extreme w wersji o pojemności 128 GB kosztuje 75,90 zł, czyli jednie 3,67 zł więcej niż wersja o pojemności 64 GB.

Producent wylicza, że dzięki parametrom pozwalającym na szybki zapis oraz odczyt danych SanDisk Extreme pozwala na transfer plików 35 razy szybciej niż w przypadku pamięci zewnętrznych podłączanych przez port USB 2.0. Ma to wystarczyć na przesyłanie pełnometrażowych filmów o rozdzielczości 4K w mniej niż 40 sekund, a w minutę można zapisać na nim do tysiąca zdjęć wykonanych smartfonem.

Pendrive o takiej szybkości i pojemności jak SanDisk Extreme 128 GB sprzedawany przez Amazon Polska może służyć jako nośnik do backupu danych offline, ale równie dobrze można go podpiąć go do konsoli do gier, by rozszerzyć wbudowaną pamięć na gry. Można go również użyć, by wyświetlić filmy pobrane na komputer bezpośrednio na telewizorze.

