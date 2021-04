Jeden z lepszych headsetów do PS4 i PS5 kupisz za 88 zł. PDP LVL40 w promocji na Amazonie

Na polskim Amazonie trwa właśnie promocja na zestaw słuchawkowy PDP LVL40. To sprzęt stworzony z myślą o współpracy z PlayStation 4 i 5.

PDP LVL40 to przewodowy zestaw słuchawkowy wyposażony w mikrofon, dzięki czemu można prowadzić rozmowy ze znajomymi w czasie trwania gry. Słuchawki podłączamy do kontrolera.

Zestaw jest przeznaczony do konsol PS4 i PS5, ale w praktyce sprowadza się to do kolorystyki i logotypów umieszczonych na obudowie i wewnątrz nauszników. Nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań, by korzystać z tych słuchawek z konsolami Xbox, Nintendo Switch, czy np. z komputerami PC.

PDP LVL40 są chwalone za jakość dźwięki i stosunek jakości do ceny.

Nauszny zestaw słuchawkowy ma zamkniętą konstrukcję bazującą na przetwornikach o średnicy 40 mm. Wyróżnikiem słuchawek jest opuszczany mikrofon, który w każdej chwili możemy wyłączyć. Znajdziemy tu też pokrętło do kontroli głośności, dzięki któremu nie musimy wchodzić do opcji dźwięku, by dostosować głośność w trakcie gry.

Jest to jeden z najtańszych polecanych zestawów gamingowych headsetów, a dziś dodatkowo jest w promocji. W dużych elektromarketach ten model kosztuje zazwyczaj 159 zł, a według Ceneo najniższą ceną w internecie był poziom 125 zł.

Dziś te same słuchawki są dostępne na Amazon.pl w cenie 88,01 zł. Dostawa kosztuje 11,99 w przypadku wyboru kuriera bądź 8,99 za Paczkomat. Jeśli dobierzemy do koszyka inny produkt, by przebić poziom 100 zł, wysyłka będzie darmowa. Słuchawki są dostępne tylko w kolorze czarnym.