Bezprzewodowe słuchawki typu TWS nie muszą być drogie i da się je już kupić za mniej niż stówkę. Amazon wycenił właśnie Elari NanoPods Sport w ramach promocji na 85 zł.

Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie życia bez kabli, a na kosztujące setki lub tysiące złotych zestawy słuchawkowe wykorzystujące Bluetooth mogli pozwolić sobie wyłącznie krezusi (i to tacy, którym nie przeszkadzała słaba jakość audio). Z biegiem czasu sporo się jednak na rynku zmieniło.

Coraz więcej producentów smartfonów rezygnuje z gniazda minijack, co wymusza stosowanie przejściówek. Bezprzewodowe słuchawki są z kolei wygodniejsze, a do tego zarówno potrafią oferować jakość nie odbiegającą od swoich przewodowych odpowiedników, jak i stają się z roku na rok coraz tańsze.

Bezprzewodowe słuchawki Elari NanoPods Sport kupisz w Amazon Polska za 85 zł.

W przypadku modelu Elari NanoPods Sport, który został właśnie przeceniony na Amazonie, mamy do czynienia ze słuchawkami typu TWS, czyli True Wireless. Oznacza to, że do uszu wsadzamy dwie końcówki, które nie są podłączone ze sobą żadnym przewodem. Oprócz tego częścią zestawu jest magnetyczne etui do ładowania z wbudowanym powerbankiem.

Co istotne, producent zadbał o zabezpieczenie przed wilgocią, dzięki czemu Elari NanoPods Sport spełniają normę IP67. Pozwala to korzystać z nich podczas pływania, biegania czy jazdy na rowerze w dowolnych warunkach atmosferycznych bez obawy, że sprzęt uszkodzi kontakt z cieczą, w tym np. z potem.

Elari NanoPods Sport łączą się z telefonem za pomocą technologii Bluetooth 5.0 i potrafią pracować 4 godziny na jednym ładowaniu (3,5 godz. słuchania muzyki, 4,5 godz. rozmów) dzięki wbudowanym akumulatorkom o pojemności 50 mAh. Do ładowania powerbanka o pojemności 250 mAh schowanego w etui, które pozwala na kilkukrotne naładowanie samych słuchawek, wykorzystywany jest port microUSB.

Zestaw słuchawkowy Elari NanoPods Sport zwykle sprzedawany jest w cenie 269 zł, a teraz w ramach promocji można je kupić w sklepie Amazon Polska za 85 zł.

